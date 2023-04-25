В Госдуме обратились к Владимиру Путину с просьбой признать 25 апреля Днем военного корреспондента

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение о признании 25 апреля Днем военного корреспондента.
Ранее стало известно, что вдова Максима Фомина (Владлена Татарского) Валерия объявила о создании фонда его имени для военных корреспондентов. Она также предложила отмечать День военкора 25 апреля.
Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможность объявить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий.