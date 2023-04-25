Режиссер Олег Меньшиков подверг критике новую работу Федора Бондарчука «Актрисы»

Режиссер Олег Меньшиков негативно отозвался о сериале «Актрисы», снятом Федором Бондарчуком. Об этом сообщает «Культуромания».
Худрук Театра имени Ермоловой Меньшиков раскритиковал кинокартину «Актрисы» после ее просмотра. По его словам, Бондарчук «ничего не понимает» в театре. Снять и придумать что-либо на театральную тематику очень трудно, считает Меньшиков.
«Это катастрофически сложно! Слава богу, они сделали такую попытку. Лучше, чем Михаил Афанасьевич (Булгаков — Прим. ред), наверное, рассказать о театре с таким юмором не сможет никто. По мне, так не случился этот сериал», — комментирует режиссер.
Меньшиков вспоминает, что однажды у Бондарчука была возможность воплотить в реальность совместный проект. Однако тот ответил отказом, аргументируя это тем, что «ничего не понимает» в театре. Сейчас режиссер понимает, что создатель «Актрис» был прав.
Ранее режиссер Алексей Учитель предложил изменить концепцию кинопроката в России. Он предложил ввести университетский прокат, который позволит создателям фильмов напрямую контактировать с аудиторией.