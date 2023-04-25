Режиссер Олег Меньшиков подверг критике новую работу Федора Бондарчука «Актрисы»

Меньшиков вспоминает, что однажды у Бондарчука была возможность воплотить в реальность совместный проект. Однако тот ответил отказом, аргументируя это тем, что «ничего не понимает» в театре. Сейчас режиссер понимает, что создатель «Актрис» был прав.