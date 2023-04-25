Патриарх Кирилл заявил, что ни одного из российских правителей нельзя назвать предателем

Ни одного из правителей России нельзя причислить к предателям, так как все они посвятили свои жизни служению народу. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Во вторник, 25 апреля, глава РПЦ провел проповедь в соборе на территории Московского кремля. Во время своего выступления священнослужитель указал, что каждый властитель РФ в первую очередь думал о благополучии собственных граждан.
«Если даже критически оценить деятельность каждого, кто был во власти в России, то, конечно, про кого-то можно сказать более похвальные слова, про кого-то – менее похвальные, но среди них не было ни одного предателя», — сказал патриарх Кирилл.
Также он напомнил, что некоторые цари и члены их семей были причислены к лику святых. При этом соответствующая честь им была оказана не только из-за грамотного руководства страной, но и за проявленное благочестие в повседневной жизни.
Меж тем американский президент Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в предстоящих выборах главы государства. Всеобщее голосование состоится в США уже в следующем году.