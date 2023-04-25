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Патриарх Кирилл заявил, что ни одного из российских правителей нельзя назвать предателем

Общество
Патриарх Кирилл заявил, что ни одного из российских правителей нельзя назвать предателем

Ни одного из правителей России нельзя причислить к предателям, так как все они посвятили свои жизни служению народу. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во вторник, 25 апреля, глава РПЦ провел проповедь в соборе на территории Московского кремля. Во время своего выступления священнослужитель указал, что каждый властитель РФ в первую очередь думал о благополучии собственных граждан.

«Если даже критически оценить деятельность каждого, кто был во власти в России, то, конечно, про кого-то можно сказать более похвальные слова, про кого-то – менее похвальные, но среди них не было ни одного предателя», — сказал патриарх Кирилл.

Также он напомнил, что некоторые цари и члены их семей были причислены к лику святых. При этом соответствующая честь им была оказана не только из-за грамотного руководства страной, но и за проявленное благочестие в повседневной жизни.

Меж тем американский президент Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в предстоящих выборах главы государства. Всеобщее голосование состоится в США уже в следующем году.
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