Исполнитель Scally Milano покинул Россию после возбуждения уголовного дела

Хип-хоп исполнитель Scally Milano уехал из России после прерванного концерта в Санкт-Петербурге и возбуждения уголовного дела, сообщает Telegram-канал Mash.
По сведениям канала, Scally Milano улетел в ОАЭ, в Дубай. Силовики прежде на концерте исполнителя в «Гигант Холле» задержали пять пьяных подростков с обнаруженными наркотиками.
Исполнитель свою вину отрицал. Против него возбуждено уголовное дело по статье 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий»).
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала Scally Milano. Она призвала репера задуматься о детях, которые начали употреблять наркотики из-за их пропаганды в его музыке.