«Эмоциональный шквал»: участники «марафона страха» в Ленобласти поделились впечатлениями от забега

Зомби, вампиры, скелеты и упыри заполнили лесные массивы поселка Токсово в Ленинградской области. Но бегуны, собравшиеся на ежегодный марафон, «нежити» оказались не по зубам.
По задумке организаторов участники забега — должны преодолеть дистанцию, не потеряв ни одной игровой жизни. Но за бегунами охотятся «зомби», прячущиеся в чащобе леса. Страшилы пытаются напасть и отнять жизнь потенциальной «жертвы».
Организатор мероприятия Полина Фролова отметила положительную реакцию участников стартов.
«Люди реагируют классно. Они визжат, адреналин зашкаливает, люди просто кричат как дети, действительно. Это такой эмоциональный шквал», — поделилась она.
Для участницы забега Светланы и ее детей мероприятие уже стало семейной традицией.
«Мы бежим сегодня командой с детьми, уже не в первый раз участвуем. Драйв, адреналин, это здорово, пробежаться. Спорт, причем еще такой интересный», — добавила она.
Трасса пролегала в лесном массиве. Для взрослых был предусмотрен маршрут со «зловещей» протяженностью более шести километров, а детям предстояло пробежать в два раза более короткую дистанцию.