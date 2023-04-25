«Эмоциональный шквал»: участники «марафона страха» в Ленобласти поделились впечатлениями от забега

По задумке организаторов участники забега — должны преодолеть дистанцию, не потеряв ни одной игровой жизни. Но за бегунами охотятся «зомби», прячущиеся в чащобе леса. Страшилы пытаются напасть и отнять жизнь потенциальной «жертвы».