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Помощник президента России Максим Орешкин счел европейскую экономику умирающей частью мировой

Политика
Помощник президента России Максим Орешкин счел европейскую экономику умирающей частью мировой

Экономика Европы стала умирающей частью мировой на фоне ее низкого роста и потери конкурентоспособности. Об этом сообщил помощник президента России Максим Орешкин.

Помощник главы государства обратил внимание на недавнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о состоянии европейской экономики. Тот в своем заявлении отметил, что благополучие Европы состоит из трех ключевых элементов, один из которых —российские энергоресурсы.

«Рынок Европы и европейская экономика с точки зрения глобальной экономики - умирающая ее часть», — заявил Орешкин.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что потеря ценности евро вынудит Евросоюз к возвращению национальных валют. По мнению политика, подобный исход приведет к путанице в расчетах и создаст массу проблем в ЕС.
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