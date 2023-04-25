Помощник президента России Максим Орешкин счел европейскую экономику умирающей частью мировой

Экономика Европы стала умирающей частью мировой на фоне ее низкого роста и потери конкурентоспособности. Об этом сообщил помощник президента России Максим Орешкин.
Помощник главы государства обратил внимание на недавнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о состоянии европейской экономики. Тот в своем заявлении отметил, что благополучие Европы состоит из трех ключевых элементов, один из которых —российские энергоресурсы.
«Рынок Европы и европейская экономика с точки зрения глобальной экономики - умирающая ее часть», — заявил Орешкин.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что потеря ценности евро вынудит Евросоюз к возвращению национальных валют. По мнению политика, подобный исход приведет к путанице в расчетах и создаст массу проблем в ЕС.