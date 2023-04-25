Новое нефтяное пятно обнаружили в акватории Новороссийска

Нефтяное пятно площадью 40 000 кв. м. заметили на поверхности Черного моря. Произведено выездное обследование около причалов ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» морского порта Новороссийск. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.
Как пишет ИА «Живая Кубань», сотрудники «ЧерАзтехмордирекции» произвели забор проб воды для анализа. Представители ведомства совместно с прокуратурой провели внеплановую проверку предприятия, эксплуатирующего загрязненный участок. По результатам обследования они рассчитают ущерб, причиненный водному объекту.
Ранее с ПАО «Новороссийский морской торговый порт» по решению Арбитражного суда Краснодарского края намеревались взыскать 20 млн рублей. Основанием для судебного иска послужил найденный во время выездного обследования 21 мая 2021 года факт загрязнения участка акватории Черного моря в районе Широкого пирса № 2, отметили в ведомстве.
Росприроднадзор назначил ПАО «НМТП» штраф в 220 000 руб. Ущерб же от загрязнения составил 20 млн руб. В итоге порт не оплатил штраф и ущерб вовремя и дело передали в суд.