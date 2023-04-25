Новое нефтяное пятно обнаружили в акватории Новороссийска

Ранее с ПАО «Новороссийский морской торговый порт» по решению Арбитражного суда Краснодарского края намеревались взыскать 20 млн рублей. Основанием для судебного иска послужил найденный во время выездного обследования 21 мая 2021 года факт загрязнения участка акватории Черного моря в районе Широкого пирса № 2, отметили в ведомстве.