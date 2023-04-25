Депутат Госдумы РФ Борис Чернышов предложил ввести в школах занятия на открытом воздухе

Вице-спикер Госдумы РФ от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову рассмотреть вопрос о проведении школьных уроков на открытом воздухе.
По словам депутата, школьникам будет полезно проводить дополнительное время вне помещений. Также он привел данные экспертов, которые указывают на улучшение внимания, здоровья и снижение стресса в результате пребывания на открытом воздухе
«Большинство учащихся проводят свой день в школе в сидячем положении. <...> Это плохо сказывается на здоровье. А подобные уроки позволят детям развиваться еще и физически», — говорится в письме Чернышова министру.
Ранее «Ридус» сообщал о том, как сказываются ранние лекции на здоровье студентов. Из исследования ученых из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре стало известно, что ученики смогут получать более высокие оценки, если занятия будут начинаться позже ранее установленного времени.