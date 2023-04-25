Депутат Госдумы РФ Борис Чернышов предложил ввести в школах занятия на открытом воздухе

Ранее «Ридус» сообщал о том, как сказываются ранние лекции на здоровье студентов. Из исследования ученых из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре стало известно, что ученики смогут получать более высокие оценки, если занятия будут начинаться позже ранее установленного времени.