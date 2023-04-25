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Джо Байден официально объявил, что пойдет на выборы президента США в 2024 году

Политика
Джо Байден официально объявил, что пойдет на выборы президента США в 2024 году

Нынешний президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на грядущие выборы главы государства. Они запланированы на 2024 год.

Заявление сделала и вице-премьер Соединенных Штатов Камала Харрис. Она объявила о намерении выдвигаться в качестве кандидата на занимаемую ей сейчас должность в тандеме с Байденом.

США находятся в самом опасном положении, в котором когда-либо были. При этом Джо Байден совершенно не знает, что происходит, ранее заявил бывший глава государства Дональд Трамп.
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