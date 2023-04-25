На Дальнем Востоке в Приморской краевой картинной галерее экскурсии будет проводить робот

Жители Приморского края смогли посетить галерею, в которой экскурсию им провел первый на Дальнем Востоке робот-экскурсовод. Нового «сотрудника» назвали Платоном.
Помощник будет не только проводить некоторые экскурсии в Приморской краевой картинной галерее, но и отвечать на вопросы. Помимо этого, он признается в любви посетителям, может станцевать для них или даже сфотографировать, сообщает РИА Новости.
На данный момент робот может провести желающих только по одному маршруту. В его программу запоминания загружена информация о возьми экспонатах, среди которых картина Валентина Серова «Портрет Александры Петровны Ливен».
Разработка принадлежит местной компании «Промобот». Подобные помощники существуют во многих музеях страны, однако на Дальнем Востоке появился впервые.
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