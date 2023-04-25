Два человека пострадали при обстреле ВСУ города Токмак в Запорожье

Вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает RT, ссылаясь на силовые структуры региона.
Известно, что пострадали двое человек. Тяжесть полученных ими травм не уточняется.
Серьезные разрушения получила автозаправочная станция. Повреждены два частных дома, объекты электросетей и газопровод.
Согласно предварительным данным, атака велась из РСЗО HIMARS. Сейчас на месте инцидента работают экстренные и аварийные службы российского региона.
Ранее ВСУ обстреляли мирное население в Белгородской области. Под удар попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Об этом сообщает URA.RU.