Тайвань призвал США смягчить риторику об опасности произведенных на острове чипов

Они вызвали министра торговли Соединенных Штатов Джину Раймондо. По данным источников, чиновник осудила зависимость США от поставок чипов с Тайваня и назвала «небезопасной» сложившуюся ситуацию. На сегодняшний день Вашингтон пытается «свести к минимуму» свою зависимость от импортных чипов, говорится в материале.