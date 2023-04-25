Тайвань призвал США смягчить риторику об опасности произведенных на острове чипов

Власти Тайваня настаивают на смягчении риторики США, связанной с опасениями из-за использования произведенных на острове чипов. О разногласиях рассказало издание The Register.
По данным журналистов, действия американской стороны считают нанесением ущерба «деловым интересам» Тайваня. Стоит отметить, что местные официальные лица даже проводили неофициальные беседы с коллегами из США, призывая смягчать «эмоциональные заявления» о продукции с острова.
Они вызвали министра торговли Соединенных Штатов Джину Раймондо. По данным источников, чиновник осудила зависимость США от поставок чипов с Тайваня и назвала «небезопасной» сложившуюся ситуацию. На сегодняшний день Вашингтон пытается «свести к минимуму» свою зависимость от импортных чипов, говорится в материале.
Возможный сценарий конфликта между США и Китаем из-за Тайваня ранее смоделировали в американском конгрессе. Результаты приводит Associated Press.