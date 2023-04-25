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Тайвань призвал США смягчить риторику об опасности произведенных на острове чипов

Политика
Тайвань призвал США смягчить риторику об опасности произведенных на острове чипов

Власти Тайваня настаивают на смягчении риторики США, связанной с опасениями из-за использования произведенных на острове чипов. О разногласиях рассказало издание The Register.

По данным журналистов, действия американской стороны считают нанесением ущерба «деловым интересам» Тайваня. Стоит отметить, что местные официальные лица даже проводили неофициальные беседы с коллегами из США, призывая смягчать «эмоциональные заявления» о продукции с острова.

Они вызвали министра торговли Соединенных Штатов Джину Раймондо. По данным источников, чиновник осудила зависимость США от поставок чипов с Тайваня и назвала «небезопасной» сложившуюся ситуацию. На сегодняшний день Вашингтон пытается «свести к минимуму» свою зависимость от импортных чипов, говорится в материале.

Возможный сценарий конфликта между США и Китаем из-за Тайваня ранее смоделировали в американском конгрессе. Результаты приводит Associated Press.
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