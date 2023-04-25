Политолог Борис Межуев: после ухода журналиста Такера Карлсона Fox News, по сути, мертв

Американские масс-медиа озвучили версию причины увольнения главного критика президента США Джо Байдена, ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, где он вел собственную передачу Tucker Carlson Tonight. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог-американист Борис Межуев, после этого канал можно считать умершим.
Напомним, ранее компания Dominion Voting Systems, производитель машин для обработки бюллетеней, подала суд на Fox News — за «распространение лжи» о том, что аппаратура якобы была настроена для фальсификации результатов президентских выборов в пользу Джо Байдена. Dominion, пользуясь судебной процедурой, которая позволяет затребовать доказательства у противоположной стороны, получила доступ к тысячам электронных сообщений, которыми обменивались сотрудники телеканала.
В этих переписках особо отличился Карлсон. Он активно критиковал своих теленачальников, которым была нужна ложь в эфире. А также называл Дональда Трампа «идиотом», и радовался, что тот, наконец, перестанет быть президентом. Все эти материалы были опубликованы в марте на сайте суда штата Делавэр. Доказательства намеренной лжи со стороны Fox News оказались настолько мощными, что телеканал счел за благо не доводить дело до суда, и заплатил Dominion 787 миллионов долларов компенсации.
Кроме того, на Такера Карлсона подала судебный иск продюсер его шоу Эбби Гроссберг, обвинив ведущего в «женоненавистничестве и сексизме». В итоге владелец телеканала Руперт Мердок не выдержал и выгнал Карлсона с работы. Теперь многие эксперты в Америке ему прочат работу на российском канале Russia Today.
Как сообщил политолог-американист Борис Межуев, увольнение популярного ведущего говорит о том, что плюрализм мнений в Америке больше не допустим.
«Увольнение ведущего Такера Карлсона с Fox News, безусловно, иллюстрирует общее сокращение внутреннего плюрализма мнений в Америке, да и в западном обществе в целом. Показательно, что оно состоялось накануне старта избирательной кампании по выборам президента США. Такер Карлсон — человек, не вписывающийся в повестку ни Демократической, ни Республиканской партии. И там, и там он выглядел слишком радикальной фигурой — более радикальной, чем даже Дональд Трамп, особенно в вопросах внешней политики», — пояснил Межуев в беседе с корреспондентом ФАН.
По своим убеждениям Карлсон является фигурой, наиболее враждебной американскому гегемонизму, который активно проповедует действующая администрация Байдена, указал эксперт.
«В Америке его часто называли «палеоконсерватором». И все те правые политики в США, которые враждебны империализму Америки, считали его безусловным героем, большим, чем Трамп. Скорее, это экс-президент примыкал к убеждениям Карлсона по поводу России, отношения к украинскому конфликту, политике США на Ближнем Востоке и т.д. Да, у них были противоречия, но совершенно ясно, что в ходе предвыборной кампании Такер Карлсон поддерживал бы Трампа, да и вообще кого угодно, кто был бы против нынешней администрации Байдена. Он видел в ней средоточие всего того зла, которое и обличал в своих телевизионных выступлениях», — указал Межуев.
По мнению политолога, Карлсона убрали в рамках кампании сильнейшего политического давления на медиамагната Руперта Мердока, владеющего компанией Fox News.
«При этом Мердок прекрасно понимал, что после увольнения Такера Карлсона резко сократится популярность самого телеканала, с которого на данный момент ушли почти все популярные ведущие — Билл Рейли, Шон Хеннети и т. д. В итоге, Fox News теперь войдет в общий ряд мейнстримовых телесетей, видимо, полностью устраивающих руководство Республиканской партии, вроде Линдси Грэма и Митча Макконнела. Теперь можно с полным основанием утверждать, что Fox News погибла как самобытная телекомпания. По сути, она выстрелила себе в ногу, выгнав самого популярного ведущего всей Америки», — считает Борис Межуев.
Межуев считает, что таким образом оправдывается прогноз о том, что в эпоху противостояния цивилизаций не только демократия, но и внутренний плюрализм мнений на Западе будет резко сокращаться.