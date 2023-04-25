Политолог Борис Межуев: после ухода журналиста Такера Карлсона Fox News, по сути, мертв

В этих переписках особо отличился Карлсон. Он активно критиковал своих теленачальников, которым была нужна ложь в эфире. А также называл Дональда Трампа «идиотом», и радовался, что тот, наконец, перестанет быть президентом. Все эти материалы были опубликованы в марте на сайте суда штата Делавэр. Доказательства намеренной лжи со стороны Fox News оказались настолько мощными, что телеканал счел за благо не доводить дело до суда, и заплатил Dominion 787 миллионов долларов компенсации.