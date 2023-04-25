Минприроды сообщил о том, что пожар в забайкальском селе Баляга распространился на лес, передает RT в своем официальном Telegram-канале.
Возгорание охватило площадь в 1,8 тысяч квадратных метров. Жителей населенного пункта Баляга эвакуировали и временно разместили в специальном пункте.
Тушить пожар прибыл пожарный поезд, в скором времени на помощь прилетят два вертолета Ми-8. Региональный Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Прежде RT сообщал, что загорелись мебельный комбинат и восемь домов, в числе которых шесть – жилых. Ликвидация возгорания затруднена сильным ветром, поэтому пожару присвоили высшую степень сложности. К месту случившегося прибыли замгубернатора Александр Костенко и первый вице-премьер Андрей Кефер.