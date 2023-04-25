Пожар в забайкальском селе Баляга распространился на лес

Прежде RT сообщал, что загорелись мебельный комбинат и восемь домов, в числе которых шесть – жилых. Ликвидация возгорания затруднена сильным ветром, поэтому пожару присвоили высшую степень сложности. К месту случившегося прибыли замгубернатора Александр Костенко и первый вице-премьер Андрей Кефер.