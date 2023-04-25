ВОЗ: Жертвами боевых действий в Судане стали 459 человек

Жертвами столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) стали 459 человек, еще 4 072 пострадали. Об этом сообщил представитель ВОЗ в стране Нима Саид Абид.
Представитель Всемирной организации здравоохранения выступил на еженедельном брифинге ООН в Женеве. По его словам, реальные цифры погибших и пострадавших могут быть выше.
Абид подтвердил четырнадцать случаев нападений на медицинские учреждения с момента начала конфликта. В результате атак погибли восемь человек и двое получили ранения. Он отметил, что нападения на медучреждения и медперсонал заслуживают осуждения и должны быть прекращены.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о продолжении миссии организации в Судане. Политик дал свое согласие на временное переселение некоторых сотрудников ООН в государство.