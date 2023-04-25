ВОЗ: Жертвами боевых действий в Судане стали 459 человек

Абид подтвердил четырнадцать случаев нападений на медицинские учреждения с момента начала конфликта. В результате атак погибли восемь человек и двое получили ранения. Он отметил, что нападения на медучреждения и медперсонал заслуживают осуждения и должны быть прекращены.