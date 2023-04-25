Помощник президента Орешкин: благосостояние Европы базировалось на взаимодействии с Россией и КНР

Благосостояние европейских стран во многом зависело от сотрудничества с Москвой и Пекином. На это указал помощник российского президента Максим Орешкин, принявший участие в просветительском марафоне «Знание. Первые».
Он напомнил, что сейчас члены регионального содружества активно отказываются от контактов с РФ. Из-за этого государства начали лишаться долгосрочных перспектив развития, что уже сейчас видно по отдельным секторам экономики.
«То благосостояние, которое есть в Европе, оно во многом базировалось на внешних факторах, базировалось на сотрудничестве с Россией, с Китаем», — подчеркнул Орешкин.
Он добавил, что в будущем страны Запада могут попытаться вновь наладить взаимодействие. Тем не менее реализация данной инициативы окажется «под большим вопросом», так как Москве уже известна цена подобных контактов.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию на глобальном нефтегазовом рынке. Как передало издание «НСН» со ссылкой на заявление политика, рост цен на топливо в ближайшее время не прекратится.