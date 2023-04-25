Депутат Анатолий Вассерман объяснил, за что Владимир Жириновский достоин «доброй долгой памяти»

Основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года. Как отмечают многие его коллеги, даже спустя год после его кончины на политическом небосводе трудно отыскать столь же колоритного персонажа.
В чем был секрет всенародного успеха этого человека на политической ниве? Можно ли у него выделить какое-то одно наиболее яркое качество? Действительно ли этот человек обладал даром предсказаний, который сегодня приписывает ему иной раз народная молва? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью корреспонденту ФАН поделился депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
— В день рождения знаменитого политического деятеля хочется узнать, как лично Вы относились к его деятельности?
— На мой взгляд, Жириновский — блестящий актер, причем разноплановый. В том смысле, что он действовал в разное время в различных амплуа. Главное его ампула — пробный шар.
— Не могли бы Вы пояснить, что именно имеете в виду под этим определением?
— Он очень убедительно излагал разнообразные инициативы, вовсе не обязательно исходящие от него. Иной раз, судя по всему, он излагал от своего имени инициативы многих других политических деятелей. Далее, по реакции народных масс на его инициативы, смотрели, что будет приемлемо для нашего общества, а что следует доработать и, если следует, то как именно.
— А как вы относитесь к тому, что интернет-пользователи то и дело утверждают, что Владимир Жириновский якобы предсказал многие события, которые разворачиваются уже в наше время?
— Как вследствие роли пробного шара, Жириновский прослыл пророком. Он очень часто оглашал то, что было, так сказать, в государственных планах. Пожалуй, это самая важная, на мой взгляд, его роль в нашем обществе.
— Вы отметили выдающиеся актерские способности Владимира Жириновского. Однако, для успешной карьеры в политике разве достаточно одного только этого дара?
— Актерский талант — основа. Понятно, что дальше он непрерывно развивал различные направления своей деятельности, другие стороны своей личности. Однако, без способности к актерству все остальное у него вряд ли получилось бы. Он очень хорошо вжился в свою роль. Знаете, у Роберта Хайнлайна есть роман «Двойная звезда». Это история некоего актера, которого наняли изобразить на публичном мероприятии внезапно заболевшего видного политика.
Не буду рассказывать все подробности сюжета. Главное, что болезнь затянулась. Играть роль пришлось очень долго. Когда политик в конце концов умер, актеру пришлось полностью переквалифицироваться в покойного. Поскольку он был великим актером, он настолько вжился в предложенную ему роль, что так до конца жизни и остался в этом образе и уже не только действовал по заготовкам, но и действовал вполне самостоятельно. Конечно, не один, а в составе команды того самого политика. Впрочем, большую часть решений он принимал уже самостоятельно.
— Не могли бы Вы все же пояснить, в чем именно, на Ваш взгляд, просматривается параллель между озвученным выше сюжетом и фигурой Владимира Жириновского?
— Я подозреваю, что с Жириновским случилось примерно то же самое. Начинал он как актер, причем, судя по всему, по согласованию с коммунистической партией того периода он должен был убедительно играть роль оппозиционного политика, а дальше вжился в эту роль и действовал сам. Произошло накопление опыта, решений, которые ему нужно было принимать самостоятельно и, благодаря этому, он постепенно стал вполне самостоятельным политиком, а не только актером.
— Так все же, подводя итог, как в целом вы могли бы охарактеризовать свое отношение к основателю ЛДПР?
— В любом случае, к политическим взглядам Жириновского я отношусь без особого восторга, но его актерский талант считаю великим. Даже на пике его популярности я относился к нему весьма скептически. Однако, с моей точки зрения, он великий актер и хотя бы за это заслуживает доброй долгой памяти.