Депутат Анатолий Вассерман объяснил, за что Владимир Жириновский достоин «доброй долгой памяти»

Не буду рассказывать все подробности сюжета. Главное, что болезнь затянулась. Играть роль пришлось очень долго. Когда политик в конце концов умер, актеру пришлось полностью переквалифицироваться в покойного. Поскольку он был великим актером, он настолько вжился в предложенную ему роль, что так до конца жизни и остался в этом образе и уже не только действовал по заготовкам, но и действовал вполне самостоятельно. Конечно, не один, а в составе команды того самого политика. Впрочем, большую часть решений он принимал уже самостоятельно.