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Минцифры узаконит право владельцев техники Apple загружать приложения не из AppStore

Общество
Минцифры узаконит право владельцев техники Apple загружать приложения не из AppStore

Минцифры планирует внести в Госдуму РФ законопроект, который позволит использовать сторонние приложения на смартфонах и планшетах компании Apple.

По словам главы министерства Максута Шадаева, проект данного закона уже обсуждается на различных площадках. В случае интереса со стороны депутатов, Минцифры надеется на быстрое принятие инициативы, отметил политик.

«У нас такой законопроект уже готов. Мы его сейчас обсуждаем на площадке Госдумы. Надеемся его внести в весеннюю сессию», — передает ТАСС слова министра.

Ранее издание «Ридус» сообщало, что в США потребовали удалить приложение Telegram из магазина приложений AppStore. Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный Интернет») подала соответствующий иск в суд.
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