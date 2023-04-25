Минцифры узаконит право владельцев техники Apple загружать приложения не из AppStore

Минцифры планирует внести в Госдуму РФ законопроект, который позволит использовать сторонние приложения на смартфонах и планшетах компании Apple.
По словам главы министерства Максута Шадаева, проект данного закона уже обсуждается на различных площадках. В случае интереса со стороны депутатов, Минцифры надеется на быстрое принятие инициативы, отметил политик.
«У нас такой законопроект уже готов. Мы его сейчас обсуждаем на площадке Госдумы. Надеемся его внести в весеннюю сессию», — передает ТАСС слова министра.
Ранее издание «Ридус» сообщало, что в США потребовали удалить приложение Telegram из магазина приложений AppStore. Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный Интернет») подала соответствующий иск в суд.