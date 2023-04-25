Тобольскую больницу обязали выплатить компенсацию за избиение инвалида санитаром

Тобольский горсуд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с областной больницы, санитар которой избил инвалида и вскоре сам умер, 250 000 рублей компенсации морального вреда.
Как пишет интернет-газета «Вслух.ру», осенью 2020 года медработник тобольского учреждения здравоохранения серьезно избил инвалида II группы. В результате потерпевший семеро суток находился в коме и потом месяц проходил стационарное лечение.
В феврале 2022 года Тобольский городской суд приговорил злоумышленника к четырем годам лишения свободы. Но в июле того же года фигурант умер, и Тюменский областной суд остановил производство по данному уголовному делу.
Теперь прокуратура обратилась в суд для взыскания компенсации морального вреда с больницы. И суд удовлетворил ее исковые требования. Согласно нормам законодательства, юрлицо либо гражданин возмещает ущерб, нанесенный его сотрудником во время исполнения трудовых обязанностей.