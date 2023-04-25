Reuters: Дешевая российская нефть лишает европейские НПЗ прибыли

Введенные против России санкции не уменьшили поставки российских нефтепродуктов, а из-за их дешевизны европейские НПЗ начали терпеть убытки. Об этом сообщило агентство Reuters.
Издание подчеркнуло, что, из-за поставок российских энергоресурсов в Индию и Китай, маржа дизельного топлива в мире упала вдвое с начала текущего года. Данный факт заметно отразился на прибыли как европейских НПЗ, так и местных.
Отмечается, что крупнейший в мире НПЗ индийской компании Reliance Industries заявил о снижении стоимости топлива из-за стабильных поставок российской нефти. Согласно оценке Reuters, сейчас маржа дизельного топлива упала до рекордно низкого уровня — в 13,7 долларов за баррель.
Ранее стало известно, что власти Египта приняли решение о реализации новых проектов в нефтехимической отрасли. Каир планирует начать производство биоэтанола, производных метанола, кальцинированной соды и металлического кремния.