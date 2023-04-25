Тяжелая болезнь унесла жизнь народного артиста России Геннадия Богачева

В Петербурге в возрасте 78 лет скончался после тяжелой болезни народный артист России, артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев. Об этом сообщает пресс-служба БДТ.
«Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил», — говорится в сообщении.
Всю свою жизнь Богачев посвятил театру. В 1969 года он был принят в труппу БДТ, где сыграл самых разных персонажей. Известна его игра в спектаклях Георгия Товстоногова «Ханума», «Пиквикский клуб», «Ревизор», «Волки и овцы», «На дне». Славу ему принесли роли в кинокартинах и сериалах «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита».
Кроме того, Богачев был востребованным актером озвучки. Его голосом говорили такие актеры как Ричард Гир, Роберт Де Ниро, Мел Гибсон.
Ранее после продолжительной болезни скончался актер Юрий Ашихмин. Он умер на 61-м году жизни.