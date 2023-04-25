Тяжелая болезнь унесла жизнь народного артиста России Геннадия Богачева

Всю свою жизнь Богачев посвятил театру. В 1969 года он был принят в труппу БДТ, где сыграл самых разных персонажей. Известна его игра в спектаклях Георгия Товстоногова «Ханума», «Пиквикский клуб», «Ревизор», «Волки и овцы», «На дне». Славу ему принесли роли в кинокартинах и сериалах «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита».