В Кремле заявили, что касающиеся России условия по зерновой сделке не реализованы

Зерновая сделка еще не выполнена. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он рассказал, что обстоятельства пока складываются не в пользу зерновой сделки. По словам пресс-секретаря президента РФ, договоренности до сих пор не приобрели пакетный характер, а касающиеся России условия по-прежнему не реализованы.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для президента страны Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки.