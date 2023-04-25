Юморист Павел Воля призвал рэпера Тимати продержаться в браке «хотя бы до лета»

Российский комик Павел Воля призвал шоумена Тимати продержаться в браке «хотя бы до лета». Об этом он заявил во время эфира своей передачи «Шоу Воли» на телеканале НТВ.
Соответствующим образом юморист пошутил над репером и его невестой. Прежде представители прессы сообщили, что Тимати сделал предложение модели Валентине Ивановой. Напомним, шоумен ранее никогда не состоял в браке с экс-возлюбленными.
«Это значит, что скоро появится богатая популярная разведенка. Тиман, мой друг, желаю, чтобы это было надолго. Тиман, продержись хотя бы до лета», — сказал Воля в своем шоу.
Ранее стало известно, что Валентина Иванова посетила вместе со своим будущим супругом открытие Gucci Cafe. На ее правой руке было надето кольцо с бриллиантами.