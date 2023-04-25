Накопление задолженностей по кредитам в УрФО заметно ускорилось

Аналитики Центробанка зафиксировали негативную тенденцию по росту непогашенных кредитов в регионах Уральского Федерального округа (УрФО).
В исследовании говорится о том, что за последние три года в УрФО заметно выросла среднедушевая просроченная задолженность по кредитам. При этом темпы роста этого показателя ускорились весьма значительно, достигая в отдельных регионах 80%, сообщает УралПолит.Ru.
Так, именно рост уровня среднедушевой кредитной задолженности на 80% за три года зафиксирован в Курганской области. За это время среднестатистический долг жителя региона с четырех тысяч рублей вырос к марту 2023 года до семи тысяч рублей.