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Глава Минпромторга Мантуров: сделка по продаже российского завода Volkswagen почти завершена

Экономика
Глава Минпромторга Мантуров: сделка по продаже российского завода Volkswagen почти завершена

Реализация сделки, касающейся продажи российского завода компании Volkswagen, находится на стадии завершения. Об этом сообщил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

Как стало известно, дилер «Авилон» выкупил предприятие у немецкого производителя автомобилей. По словам главы ведомства, стороны уже утвердили основные параметры соответствующего контракта.

«Дальше идет работа по индустриальным партнерам, с которыми "Авилон" будет организовывать производство», — добавил Мантуров.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов общественного питания Rostic's откроет порядка двух тысяч заведений на территории России. Они заменят собой филиалы, до этого принадлежавшие американской компании KFC.
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