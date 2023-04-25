Глава Минпромторга Мантуров: сделка по продаже российского завода Volkswagen почти завершена

Реализация сделки, касающейся продажи российского завода компании Volkswagen, находится на стадии завершения. Об этом сообщил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.
Как стало известно, дилер «Авилон» выкупил предприятие у немецкого производителя автомобилей. По словам главы ведомства, стороны уже утвердили основные параметры соответствующего контракта.
«Дальше идет работа по индустриальным партнерам, с которыми "Авилон" будет организовывать производство», — добавил Мантуров.
Ранее сообщалось, что сеть ресторанов общественного питания Rostic's откроет порядка двух тысяч заведений на территории России. Они заменят собой филиалы, до этого принадлежавшие американской компании KFC.