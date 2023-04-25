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Мебель загорелась в здании Российской академии адвокатуры и нотариата в Москве

Происшествия
Мебель загорелась в здании Российской академии адвокатуры и нотариата в Москве

Небольшой пожар произошел в здании Российской академии адвокатуры и нотариата в Таганском районе Москвы. Об этом сообщает источник ФАН.

Из полученной информации стало известно, что огнем охвачена площадь 15 квадратных метров в 412 кабинете, на четвертом этаже здания на Малом Полуярославском переулке. Пожар локализован, службы оперативного реагирования его почти ликвидировали.

Согласно предварительной информации, причиной возгорания стали проблемы с проводкой. Эвакуации не было — находящиеся в здании люди вышли самостоятельно еще до приезда экстренных служб.

Ранее сообщалось, что вход в северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» в Москве временно закрыли. Подобное требование выдвинули правоохранители.
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