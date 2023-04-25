Итальянские предприниматели заявили о намерении остаться на российском рынке

Компании из Италии планируют остаться в России. Они намерены расширить свое присутствие, заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.
Он отметил, что работать в России стало сложнее, но это не стало причиной менять свои планы по развитию, заявил предприниматель на конференции «Иннопром» в Ташкенте. Тюррембини высказал уверенность в том, что фирмы могут обойти санкции.
«Сложности огромные — логистические, финансовые, в банковском секторе, давление, которое они получают от властей в Италии и Европе. Но тем не менее наши фирмы довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений», — подчеркнул Торрембини.
По его словам, Россия имеет важнейшее значение на мировом рынке. Некоторые компании даже планируют новые инвестиции в российский рынок, сообщил бизнесмен.
Ранее газета «Ридус» сообщала об уходе сервиса доставки PickPoint из России. Подобное решение связывают с финансовыми трудностями, которые возникли после ухода западных ритейлеров.