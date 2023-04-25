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Человек, видевший сквозь время: ФАН рассказывает о жизни и сбывшихся пророчествах Владимира Жириновского

Общество
Человек, видевший сквозь время: ФАН рассказывает о жизни и сбывшихся пророчествах Владимира Жириновского

Во вторник, 25 апреля, исполнилось 77 лет со дня рождения одного из самых ярких политиков постсоветской России, основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Его теперь называют «российской Вангой» за удивительно точно сбывающиеся прогнозы о событиях в РФ и других регионах мира. ФАН собрал факты биографии и некоторые «пророчества» политического деятеля, которые уже сбылись.

Происхождение

Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в бывшем тогда столицей Казахской ССР городе Алма-Ате. Его отцом был Вольф Исаакович Эйдельштейн, высланный в том же 1946-м в Польшу. Мать Анна Павловна Жириновская (в девичестве Макарова) была русской, и это был ее второй брак. После смерти первого мужа Андрея Васильевича Жириновского, от которого у нее уже было пятеро детей, она стала женой Эйдельштейна. Из-за запрета советских властей родители не могли приехать друг к другу, поэтому Владимир рос, не зная своего отца.

Есть две версии, как именно Владимир Вольфович Эйдельштейн стал Жириновским. По одной считается, что он сменил фамилию после школы, перед поступлением в вуз. По другой, Владимир носил фамилию первого мужа матери с детства, и друзья во дворе даже называли его «Жирик».

Образование и работа

По первому образованию Владимир Вольфович тюрколог — окончил в 1970 году Институт восточных языков при МГУ по специальности «Турецкий язык и литература». После 4 курса проходил преддипломную практику в Турции в качестве стажера-переводчика, но был выслан из страны якобы за коммунистическую пропаганду — дарил знакомым значки с видами Москвы и портретом А.С. Пушкина, который, очевидно, и был принят за В.И. Ленина или К. Маркса. Этот эпизод закрыл ему путь в члены КПСС.

В период обучения в Институте восточных языков Жириновский параллельно посещал занятия на факультете международных отношений Университета марксизма-ленинизма.

Отслужив в армии в офицерском звании в политуправлении штаба Закавказского военного округа города Тбилиси, в 1972 году Жириновский поступил на вечернее отделение юридического факультета МГУ и окончил его с отличием в 1977-м. Затем долгое время работал по специальности: в Инюрколлегии, затем семь лет руководителем юридического отдела издательства «Мир».

В 1998 году Владимир Вольфович защитил диссертацию на соискание звания доктора философских наук.

Политическая карьера

Политикой Владимир Жириновский занялся в 1988 году, основав совместно с Валерией Новодворской партию Демократический Союз. Впрочем, вскоре он вышел из объединения и учредил в 1989 году вместе с Владимиром Богачевым Либерально-демократическую партию Советского Союза (зарегистрирована Минюстом 12 апреля 1991 года, а в 1992 переименована в Либерально-демократическую партию России).

Человек, видевший сквозь время: ФАН рассказывает о жизни и сбывшихся пророчествах Владимира Жириновского

ЛДПСС выдвинула своего лидера кандидатом на выборах президента в 1991 году. Позднее руководитель уже ЛДПР также участвовал в выборах главы государства в качестве кандидата еще в 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годах.

С 1993 года по 2022-й Владимир Вольфович становился депутатом Государственной думы РФ. Трижды был избран заместителем председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации — III, IV и V созывов. Кроме того, Жириновский с 2012 года до 6 апреля 2022-го являлся членом Государственного совета России. А также с 1996 по 2008 годы выполнял миссию делегата Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Брак, семья и дети

За свою жизнь Жириновский женился дважды — на одной и той же женщине Галине Александровне Лебедевой. У пары есть сын Игорь Лебедев (1972 г.р.), который, как и отец, занимается политикой. Также у Владимира Вольфовича двое внебрачных детей: Анастасия Боцан-Харченко (1983 г.р., урожденная Петрова) и Олег Эйдельштейн (1986 г.р., урожденный Газдаров). Известно также о четырех внуках бывшего лидера ЛДПР: у сына Игоря два сына, у дочери Анастасии две дочки.

В конце 2021 года лидер ЛДПР заболел COVID-19 и несколько месяцев провел на больничной койке с подключенным аппаратом ИВЛ. К сожалению, организму не удалось побороть вызванные инфекцией осложнения. Владимир Вольфович Жириновский скончался в Москве 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.

Человек, видевший сквозь время: ФАН рассказывает о жизни и сбывшихся пророчествах Владимира Жириновского

«Российский Ванга», или пророчества Жириновского

Владимир Жириновский был ярким и эксцентричным политиком, многие высказывания которого становились мемами и воспринимались как непременные атрибуты его имиджа. Острому уму и широкой образованности лидера ЛДПР окружающие всегда отдавали должное. Однако лишь немногие воспринимали прогнозы политического деятеля всерьез. И только после того, как он заболел, а затем и ушел из жизни, оказалось, что десятки его прозрений попали в самую точку.

Так, еще в конце 2021 года на заседании Государственной думы РФ Владимир Вольфович предсказал начало военной спецоперации ВС РФ на Украине, которое в точности сбылось:

Человек, видевший сквозь время: ФАН рассказывает о жизни и сбывшихся пророчествах Владимира Жириновского
«Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной и все должны заткнуться и уважать нашу страну».

Политик заявил, что российские войска войдут на территорию Донбасса «в 4 часа утра, 22 февраля», и ошибся всего на два дня.

В 2020 году Жириновский предсказал, что республики Донбасса станут частью Российской Федерации:

«Любые политические формы, будь то ЛНР или ДНР, так и не состоявшаяся федеративная Новороссия, являются лишь временными мостиками на пути к единой России, национальному дому всего русского народа».

Этот прогноз сбылся 30 сентября 2022-го, когда четыре бывших украинских региона, включая Донецкую и Луганскую народные республики, подписали в Москве федеративный договор по результатам референдума о присоединении к России.

Человек, видевший сквозь время: ФАН рассказывает о жизни и сбывшихся пророчествах Владимира Жириновского

Тогда же, в 2020-м Жириновский спрогнозировал, что государство Украина перестанет существовать, а Владимир Зеленский станет последним его руководителем.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет. Потому что не будет и Украины», — уверенно заявил политик.

Сам конфликт политик предсказал еще в 2008 году, задолго до госпереворота на Украине, с которым не согласились жители юго-восточных областей страны. Он предупредил, что русскоязычные регионы Российская Федерация будет защищать.

«Россия не хочет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО, и население выступит против, а над ними будут издеваться, будут бомбить Луганск, Донецк — мы защитим эти города. У России есть концепция нацбезопасности. Там написано: в случае угрозы для России в любой точке планеты мы имеем право нанести превентивный удар», — сегодня очевидно, что это пророчество сбылось пугающе точно.

Стоит еще вспомнить выступление Владимира Жириновского на телевидении в 2006 году, в одной передаче с Петром Порошенко, тогда еще бизнесменом с Украины. Российский парламентарий утверждал, что Запад будет покупать газ по нереально высоким для того времени ценам:

«Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать».

Жаль, что охваченные санкционным угаром еврочиновники в 2022 году не прислушались к словам российского политика-провидца.

Человек, видевший сквозь время: ФАН рассказывает о жизни и сбывшихся пророчествах Владимира Жириновского

Напоследок вспомним, какой исход СВО ВС РФ на Украине предсказал Владимир Жириновский и будем дожидаться ее итогов, чтобы сравнить с «пророчеством»:

«Нынешняя Украина — это проект Австро-Венгерской империи, которая осуществила геноцид русских на своей территории. Лучшее решение – раздел Украины на Галицию и Малороссию. Русофобы соберутся в западной части и со столицей во Львове, создадут государство Галиция на пять миллионов человек. Эта страна может быть принята в НАТО и в Евросоюз. А вся юго-восточная Украина пойдет по пути Крыма — в состав России. В таком случае к России присоединятся территории с населением более 25 млн человек. Киев больше не будет выступать врагом Москвы, и наступит мир — как на западе, так и на востоке».

Удивительные прозрения политика сквозь время, которые теперь так удивляют современников Жириновского, увы, только сейчас становятся понятными широкой общественности. Однако Владимир Жириновский в любом случае останется знаковой фигурой в политике, значимой частью истории и развития современной России.

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