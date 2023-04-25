Человек, видевший сквозь время: ФАН рассказывает о жизни и сбывшихся пророчествах Владимира Жириновского

Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в бывшем тогда столицей Казахской ССР городе Алма-Ате. Его отцом был Вольф Исаакович Эйдельштейн, высланный в том же 1946-м в Польшу. Мать Анна Павловна Жириновская (в девичестве Макарова) была русской, и это был ее второй брак. После смерти первого мужа Андрея Васильевича Жириновского, от которого у нее уже было пятеро детей, она стала женой Эйдельштейна. Из-за запрета советских властей родители не могли приехать друг к другу, поэтому Владимир рос, не зная своего отца.