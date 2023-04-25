Телеведущий Тигран Кеосаян рассказал о попытках изменить отношение экс-супруги Алены Хмельницкой к СВО

Телеведущий Тигран Кеосаян рассказал об отношении экс-супруги Алены Хмельницкой к спецоперации России. Он подчеркнул, что пытался переубедить критикующую РФ актрису, но в конце концов сдался.
В беседе с журналистом Борисом Корчевниковым в эфире телеканала «Россия-1» он поделился подробностями личной жизни. Шоумен пытался внушить бывшей жене свое видение политической ситуации. Тем не менее, Хмельницкая не прислушивается к его словам.
«Она мать моих детей, я пытался объяснить ей, она не слышит», — подчеркнул известный телеведущий.
Однако теперь он не переживает по этому поводу. Мужчина подчеркнул, что после старта СВО приобрел большое количество родственников. Так он называет всех своих соотечественников, которые поддерживают действия России.
Стоит отметить, что против спецоперации высказались многие звезды. Они покинули страну. Ранее заслуженный артист РФ Роман Мадяров резко ответил всем сбежавшим знаменитостям.