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Вход в северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» в Москве временно закрыли

Происшествия
Вход в северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» в Москве временно закрыли

Вход в северный вестибюль станции столичного метрополитена «Лермонтовский проспект» закрыли на неопределенный срок по требованию сотрудников полиции, информирует официальный Telegram-канал Дептранса.

Сообщается, что на станции метро «Лермонтовский проспект» сотрудники полиции потребовали перекрыть вход в северный вестибюль (выходы 5, 6 и 8). В связи с этим, департамент порекомендовал воспользоваться входом в южный вестибюль (выходы 1-4) и станцией «Косино» Некрасовской линии столичного метрополитена.

Прежде сообщалось, что сотрудники московского метрополитена обнаружили гранату у пассажира на станции «Лермонтовский проспект».
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