Вход в северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» в Москве временно закрыли

Сообщается, что на станции метро «Лермонтовский проспект» сотрудники полиции потребовали перекрыть вход в северный вестибюль (выходы 5, 6 и 8). В связи с этим, департамент порекомендовал воспользоваться входом в южный вестибюль (выходы 1-4) и станцией «Косино» Некрасовской линии столичного метрополитена.