Помощник президента РФ Максим Орешкин: Россия теперь знает цену Западу

Даже если Запад решит вновь развивать экономическое сотрудничество с Россией, то на подобные идеи нужно смотреть с большим вопросом. Соответствующим мнением поделился помощник президента РФ Максим Орешкин.
По его словам, страна теперь знает цену Западу. Если ряд зарубежных компаний ранее публично объявили об уходе с российского рынка, то теперь снова пытаются ввести в страну свое оборудование и продукты.
«Разрыв с Россией для них это очень болезненная история. И для наших компаний это возможности, а для них — это болезненная история», — резюмировал Орешкин.
Вместе с тем, министр финансов РФ Антон Силуанов на марафоне «Знание. Первые» заявил, что Европейский союз (ЕС) исчерпал все возможности по введенным антироссийским санкциям.