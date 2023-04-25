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Помощник президента РФ Максим Орешкин: Россия теперь знает цену Западу

Экономика
Помощник президента РФ Максим Орешкин: Россия теперь знает цену Западу

Даже если Запад решит вновь развивать экономическое сотрудничество с Россией, то на подобные идеи нужно смотреть с большим вопросом. Соответствующим мнением поделился помощник президента РФ Максим Орешкин.

По его словам, страна теперь знает цену Западу. Если ряд зарубежных компаний ранее публично объявили об уходе с российского рынка, то теперь снова пытаются ввести в страну свое оборудование и продукты.

«Разрыв с Россией для них это очень болезненная история. И для наших компаний это возможности, а для них — это болезненная история», — резюмировал Орешкин.

Вместе с тем, министр финансов РФ Антон Силуанов на марафоне «Знание. Первые» заявил, что Европейский союз (ЕС) исчерпал все возможности по введенным антироссийским санкциям.
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