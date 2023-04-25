Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: Появление «четвертого рейха» обернется новой общеевропейской войной

Политик указал, что в современности можно уже представить и появление нового рейха на базе Германии, Польши, Прибалтики, Чехии, Словакии и Румынии. Однако Медведев уверен, что США в данной ситуации могут поспособствовать началу войны между «четвертым рейхом» и Францией.