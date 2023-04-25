Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: Появление «четвертого рейха» обернется новой общеевропейской войной

Возможное формирование «четвертого рейха» на базе Германии и ее сателлитов может обернуться началом новой общеевропейской войны. Об этом заявил первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик указал, что в современности можно уже представить и появление нового рейха на базе Германии, Польши, Прибалтики, Чехии, Словакии и Румынии. Однако Медведев уверен, что США в данной ситуации могут поспособствовать началу войны между «четвертым рейхом» и Францией.
«Как показывает исторический опыт, европейский выбор выходит на накатанную дорогу: вперед к новой европейской войне», — сказал зампред.
Он добавил, что все это станет началом локальных войн, которые перерастут в обширный конфликт и разделу Европы. Кроме того, Медведев уверен, что такая угроза сейчас действительно существует.
Также Медведев заявил, что «тихий раздел» Украины между Польшей и другими государствами лучше, чем ее вступление в НАТО или начало новой мировой войны. Политик отметил, что уже сейчас Киев и Варшава обсуждают вопрос создания конфедерации.