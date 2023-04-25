Шахматист Гарри Каспаров рассказал, как получил квартиру за три миллиона долларов

Шахматист Гарри Каспаров✱ (призван иноагентом в РФ) рассказал о своих заработках после отъезда из России. В беседе с журналистом Юрием Дудем (призван иноагентом в РФ) он рассказал о недвижимости и контрактах на проведение лекций.
Он заявил, что первую квартиру в Нью-Йорке купил в 2005 году. Затем, в 2009, за три миллиона долларов приобрел другую. Часть денег он взял в кредит.
Каспаров подчеркнул, что стал проводить лекции еще в 2003 году. В тот момент его звали как успешного человека, который может поделиться опытом. Позже он сконцентрировался на применении шахматных стратегий в разных сферах жизни. Как отметил сам спортсмен, многие организаторы прописывали в контракте пункт о том, чтобы спикер не упоминал президента России Владимира Путина.
На данный момент Каспаров работает над написанием статей и книг. Основной его заработок – это лекции. За каждую из них шахматисту платят от 50 тыс. рублей. Точное количество мероприятий в год он не назвал, однако отметил, что их больше десяти.
Ранее в интервью спикер упомянул о конфликте с бизнесменом Илоном Маском. В покупке соцсети Twitter, по мнению шахматиста, может присутствовать «российский след».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами