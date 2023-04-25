Шахматист Гарри Каспаров рассказал, как получил квартиру за три миллиона долларов

Каспаров подчеркнул, что стал проводить лекции еще в 2003 году. В тот момент его звали как успешного человека, который может поделиться опытом. Позже он сконцентрировался на применении шахматных стратегий в разных сферах жизни. Как отметил сам спортсмен, многие организаторы прописывали в контракте пункт о том, чтобы спикер не упоминал президента России Владимира Путина.