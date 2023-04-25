ВОЗ может объявить об окончании пандемии COVID-19 в ближайшее время

Таким мнением он поделился 25 апреля, во вторник. Прежде также сообщалось, что медики озвучили отличительные симптомы нового штамма коронавирусной инфекции «арктура». Одним из ключевых признаков может быть конъюнктивит, с уверенностью указали врачи.