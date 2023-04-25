ВОЗ может объявить об окончании пандемии COVID-19 в ближайшее время

Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии COVID-19 уже в ближайшем будущем. Соответствующую точку зрения озвучил президент Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу.
Таким мнением он поделился 25 апреля, во вторник. Прежде также сообщалось, что медики озвучили отличительные симптомы нового штамма коронавирусной инфекции «арктура». Одним из ключевых признаков может быть конъюнктивит, с уверенностью указали врачи.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что COVID-19 является «рутинной инфекцией». Соответствующее заболевание на сегодняшний день можно считать неотъемлемой частью нашей жизни, резюмировала она.