Обратные акцизы и налоговые льготы: в РФ подготовили меры поддержки для производителей аммиака и каучука

Кроме того, законопроектом «О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрены дополнительные льготы для обеспечения условий при создании новых производственных мощностей по производству водорода и аммиака на полуостровах Ямал и Гыданский. Соответствующий документ Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму. По мнению депутата, подобная мера станет хорошим стимулом для всей отрасли.