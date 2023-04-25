Обратные акцизы и налоговые льготы: в РФ подготовили меры поддержки для производителей аммиака и каучука

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, нацеленных на поддержку отечественной производственной сферы. Как рассказал корреспонденту ФАН депутат, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, в частности речь идет о создании благоприятных финансовых условий для предприятий, выпускающих каучук и аммиак.
Согласно одному из законопроектов, на производителей синтетического каучука распространят обратный акциз. Действовать он начнет с 1 января 2024 года при заключении предприятием соглашения с Минэнерго России. Предельный срок соглашения — 10 лет.
«Предельная величина возмещения устанавливается в размере 9150 рублей на тонну каучука. Если мы берем промышленные масштабы, то получается внушительная сумма. Наиболее массовое применение каучука в России используется при производстве резин для автомобильных и авиационных шин. Сейчас важно наладить работу российского автопрома и обезопасить авиацию от некачественной иностранной продукции. И в этом связи важно поддержать производителей материалов, которые данные отрасли используют в работе. Уверен, что такая налоговая льгота поможет компаниям выйти на новый уровень оборота производства», — отметил Чаплин.
Кроме того, законопроектом «О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрены дополнительные льготы для обеспечения условий при создании новых производственных мощностей по производству водорода и аммиака на полуостровах Ямал и Гыданский. Соответствующий документ Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму. По мнению депутата, подобная мера станет хорошим стимулом для всей отрасли.
«Пониженная налоговая ставка на прибыль организаций, специализирующихся на производстве аммиака и водорода на территории ЯНАО, поможет высвободить деньги на стимулирование всей отрасли, увеличить темпы производства и количество готовой продукции. У России есть партнеры, которые готовы покупать аммиак, и наша задача поддержать проекты по производству водорода и аммиака», — резюмировал парламентарий.
Размер государственной поддержки российских компаний, которые занимаются созданием лекарственных препаратов, варьируется от 50 миллионов до 100 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, подразумевает предоставление субсидий из федерального бюджета страны, с помощью которых организации смогут покрыть до 100% затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для производства импортных лекарств.