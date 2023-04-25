В Петербурге состоялось открытие IX Международного фестиваля студенческих работ звукорежиссеров «INтонации»

Будущие кинематографисты разных стран смогли принять участие в IX Международном фестивале студенческих работ программы «INтонации». Об этом сообщает газета «Культура».
Мероприятие организует СПбГИКиТ в период с 24 по 29 апреля. Проект «INтонации» представляет собой шесть номинаций, внеконкурсные показы, мастер-классы и круглый стол.
Работы на конкурс отправили начинающие кинематографисты из 22 стран: Армении, Бельгии, Британии, Индии, Кыргызстана, КНР, Польши, Филиппин, США, Японии и других. Всего в конкурсной программе будет представлено 69 работ, в том числе от студентов СПбГИКиТа, ВГИКа, ГИТРа и других отечественных киношкол.
В жюри назначены звукорежиссеры Виктор Морс и Дмитрий Назаров, композитор и педагог Антон Танонов, режиссер, продюсер и сценаристка Лариса Садилова, а также звукорежиссер, член European Film Academy Маркус Крон. Мастер-классы для участников и студентов «КиТа» под предводительством Морса и Назарова проведут звукорежиссер Кирилл Василенко, саунд-дизайнер, звукорежиссер, член Киноакадемий РФ и США Павел Дореули и соучредитель студии «Атмосфера» Павел Стасенко.
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