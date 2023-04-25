В Петербурге состоялось открытие IX Международного фестиваля студенческих работ звукорежиссеров «INтонации»

Работы на конкурс отправили начинающие кинематографисты из 22 стран: Армении, Бельгии, Британии, Индии, Кыргызстана, КНР, Польши, Филиппин, США, Японии и других. Всего в конкурсной программе будет представлено 69 работ, в том числе от студентов СПбГИКиТа, ВГИКа, ГИТРа и других отечественных киношкол.