В Москве таксист помешал мошенникам обмануть пенсионерку на 500 тысяч рублей

Пенсионерка из Москвы смогла вернуть 500 тысяч рублей, отданных мошенникам, благодаря бдительности таксиста. Мужчина должен был доставить посылку злоумышленникам, но вовремя заподозрил подвох и позвонил правоохранителям.
Ранее к перевозчику обратились неизвестные с просьбой забрать сумку у 84-летней жительницы российской столицы. Однако перед тем как принять вызов, сотрудник компании задал вопрос о содержимом портфеля.
Его интересовало, находятся ли в посылки деньги. Клиенты ответили отрицательно, и после этого таксист отправился в путь.
Но в какой-то момент ему начали названивать с неизвестного номера, прося ускориться. Именно тогда мужчина заметил волнение собеседника, говорится в материале РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В итоге водитель решил открыть сумку, в которой оказалось полмиллиона рублей. Добравшись до назначенного места, сотрудник передал злоумышленникам пустой портфель и направился к дому жертвы.
Он хотел вернуть пенсионерке деньги, но та не открыла дверь. Откликнувшиеся на вызов правоохранители установили, что мошенники позвонили женщине и представились полицейскими.
Неизвестные рассказали, что ее родственник попал в автомобильную аварию и будет привлечен к ответственности. Однако проблему можно решить в обмен на финансовую компенсацию, убедили преступники.
Теперь настоящим представителям властей предстоит поиск злоумышленников. В этом им поможет информация, предоставленная бдительным таксистом.
Меж тем суд вынес приговор матери из Екатеринбурга, продавшей родного сына за 300 тысяч рублей. Гражданке назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.