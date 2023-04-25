Блюда в Rostic's полностью повторят позиции оригинального меню KFC

Рецепты блюд в Rostic's после ребрендинга повторят позиции из меню KFC. Об этом сообщил изданию «Лента.ру» совладелец группы компаний «Смарт Сервис» Константин Котов.
По его словам, технология и блюда сохранятся. Котов отметил, что в рамках договоренностей речь идет о поддержке двух франшиз с двумя одинаковыми рецептами. Также он выразил надежду, что покупатели не почувствуют разницу.
Генеральный директор «Юнирест» Татьяна Шаманская в свою очередь сообщила, что будут изменены два названия знаковых блюд. Так, «Боксмастер» станет «Ростмастером», а «Твистер» — «Шеф-роллом».
Также в «Юниресте» сообщили, что все купоны и скидочные программы, действовавшие в KFC, сохранятся в Rostic's. В меню до конца года также появятся новинки.
Ранее сообщалось, что рестораны KFC в России начали менять название. Об этом сообщает URA.RU.