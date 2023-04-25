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Генсек ООН Гутерреш объявил о продолжении миссии организации в Судане

Весь мир
Генсек ООН Гутерреш объявил о продолжении миссии организации в Судане

Нью-Йорк, 25 апреля. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заверил, что универсальный форум продолжит свою деятельность внутри Судана, пишут арабские СМИ.

Политик объявил о приверженности ООН поддержке мирного будущего для североафриканского народа.

«Я согласился на временное переселение некоторых сотрудников ООН в Судан. Но позвольте мне внести ясность: не покидайте Организацию Объединенных Наций. Мы продолжим нашу работу как внутри страны, так и за ее пределами. Наше обязательство перед суданским народом — поддерживать мирное будущее», — сказал он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответственности виновных в смерти трех сотрудников международной организации, погибших в Судане.
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