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В Троицком ручье в Петергофе обнаружили человеческий череп и кости

Происшествия
В Троицком ручье в Петергофе обнаружили человеческий череп и кости

Прохожий обнаружил человеческие кости в водоеме на территории Александровского парка в Петергофе 24 апреля во время прогулки.

Петербуржец заметил останки в Троицком ручье во время прогулки 24 апреля. Об этом сообщает издание «78.ru».

Прибывшие на место правоохранители вытащили из воды человеческий череп, а также тазовую и берцовую кости. Найденные предметы были отправлены для проведения генетической экспертизы, сообщили журналисты.

Ранее «Ридус» сообщил о найденных в Обнинске останках двоих человек. Фрагменты тел были обнаружены в канализационном колодце сотрудниками аварийной службы предприятия коммунального хозяйства.
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