В Троицком ручье в Петергофе обнаружили человеческий череп и кости

Прохожий обнаружил человеческие кости в водоеме на территории Александровского парка в Петергофе 24 апреля во время прогулки.
Петербуржец заметил останки в Троицком ручье во время прогулки 24 апреля. Об этом сообщает издание «78.ru».
Прибывшие на место правоохранители вытащили из воды человеческий череп, а также тазовую и берцовую кости. Найденные предметы были отправлены для проведения генетической экспертизы, сообщили журналисты.
Ранее «Ридус» сообщил о найденных в Обнинске останках двоих человек. Фрагменты тел были обнаружены в канализационном колодце сотрудниками аварийной службы предприятия коммунального хозяйства.