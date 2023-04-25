В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Волонтеров по всей стране более 30 тысяч. Символ георгиевской лента, сообщает председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, в последние годы стал намного шире. Она уточнила, что речь идет о гордости не только за Победу в Великой Отечественной войне, но и за всех защитников Отечества.