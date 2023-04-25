В России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В холле Совета Федерации открылась фотовыставка, которая посвящена старту акции «Георгиевская ленточка», передает слова корреспондента РИА Новости радио Sputnik.
Сенатор от Луганской Народной Республики (ЛНР) Дарья Лантратова поздравила людей с запуском акции. На выставке стоят фотографии волонтеров, которые занимаются раздачей лент в различных регионах России.
Волонтеров по всей стране более 30 тысяч. Символ георгиевской лента, сообщает председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, в последние годы стал намного шире. Она уточнила, что речь идет о гордости не только за Победу в Великой Отечественной войне, но и за всех защитников Отечества.
Ранее сообщалось о том, что члены партии социалистов в Молдавии развернут широкую 80-метровую георгиевскую ленту в рамках мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщил руководитель партийной пресс-службы Никита Роменский.