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Вход на Красную площадь ограничат для посетителей с 27 апреля по 10 мая

Общество
Вход на Красную площадь ограничат для посетителей с 27 апреля по 10 мая

Вход на Красную площадь в Москве ограничат для посетителей с 27 апреля по 10 мая. Соответствующей информацией поделились в Федеральной службе охраны (ФСО).

Об этом стало известно 25 апреля, во вторник. Такое решение связано с подготовкой мероприятий, приуроченных к Параду Победы. Участие в нем примут более 10 тысяч военнослужащих, указали в ФСО.

«С 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения», – подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время торжественного мероприятия с речью выступит российский президент Владимир Путин. Об этом прежде сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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