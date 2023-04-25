Барнаульская пенсионерка столкнулась на электросамокате с иномаркой

Очередное ДТП с электросамокатом произошло в Барнауле. В этот раз средством индивидуальной мобильности решила воспользоваться 78-летняя горожанка. Однако эксперимент для нее закончился аварией и травмами.
Как сообщает издание «Алтайская правда», по данным Госавтоинспекции Барнаула, 23 апреля в 14:50 около дома по улице Белинского, 14 пожилая женщина двигалась по городу, управляя электросамокатом «Кагу Кирин М4 Про». Однако в какой-то момент пенсионерка потеряла управление транспортным средством и врезалась в ехавший автомобиль «Тойота».
В результате дорожно-транспортного происшествия дама получила всевозможные травмы. К счастью, госпитализация пострадавшей не понадобилась. Потерпевшей оказали медицинскую помощь в первой горбольнице, сообщили в пресс-службе ведомства.