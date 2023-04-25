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Торф начал тлеть в Тверской области

Происшествия
Торф начал тлеть в Тверской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области провели рейды с целью выявления очагов возгорания.

Как пояснили в ведомстве, подобные мероприятия по мониторингу ситуации на торфяных месторождениях региона и в лесных массивах проводятся регулярно с наступлением пожароопасного сезона, сообщает afanasy.biz.

На этот раз в рейдах приняли участие 13 мобильных групп, которые использовали спецтехнику высокой проходимости. В ходе осмотра территорий Кимрского округа, а также Калининского и Конаковского районов были выявлены два очага тления торфа.
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