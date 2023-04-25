Rzeczpospolita: Польское гражданство в 2022 году получило небывалое количество украинцев и белорусов

Власти Польши предоставили гражданство республики небывалому количеству иностранцев. Новые показатели называют рекордными.
По данным журналистов, в 2022 году польские паспорта получили десять тысяч человек. При этом, 5,2 тысячи из них — украинцы. Гражданство Польши также выдали 2985 белорусам и 405 россиянам, пишет Rzeczpospolita.
«Годом ранее польское гражданство получили 7,5 тысячи человек, в 2020 году — 7 тысяч, в 2019 — 6,6 тысячи, в 2018 — 5,1 тысячи», — говорится в материале издания.
Власти Польши готовы присоединить к республике сразу несколько областей Украины, ранее заявили авторы издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Однако они предположили, что Варшаве придется заплатить за это серьезную цену.