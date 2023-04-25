Многодетная мать из Екатеринбурга получила пять лет колонии за продажу сына

Региональный главк МВД уточнил, что в семье у женщины еще двое детей: младшая дочь и старший сын. В роли покупателя выступила жительница Москвы, которая внесла предоплату. Чтобы продажа подростка состоялась, продавцу и покупателю пришлось переписываться в социальных сетях более трех недель. Ранее в отношении нее возбуждалось административное дело за торговлю этиловым спиртом.