Многодетная мать из Екатеринбурга получила пять лет колонии за продажу сына

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновной женщину, которая продала своего сына за 300 тысяч рублей, и назначил ей наказание в виде пяти лет колонии. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Следователи установили, что обвиняемая разместила в соцсетях объявление о продаже ребенка в другую семью за 300 тысяч рублей. Ее задержали в августе 2022 года.
Региональный главк МВД уточнил, что в семье у женщины еще двое детей: младшая дочь и старший сын. В роли покупателя выступила жительница Москвы, которая внесла предоплату. Чтобы продажа подростка состоялась, продавцу и покупателю пришлось переписываться в социальных сетях более трех недель. Ранее в отношении нее возбуждалось административное дело за торговлю этиловым спиртом.
Пресс-служба СКР по Свердловская области сообщила, что женщину поймали с поличным после получения части денег в ходе оперативного эксперимента. В отношении нее была проведена психиатрическая экспертиза, по заключению которой она была признана вменяемой. Издание URA.RU сообщило, что женщина является мигранткой.