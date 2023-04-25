Настоящий чемпион: история блистательных побед хоккеиста Владислава Третьяка

В 1967 году состоялась судьбоносная встреча будущей звезды с тренером ЦСКА Анатолием Тарасовым. Способный ученик получил возможность заниматься вместе с профессиональными игроками. Сам Владислав Третьяк говорит, что был чрезвычайно горд, к примеру, переодеваться в раздевалке рядом с легендарными хоккеистами. Именно в составе этой команды он стал чемпионом Москвы и завоевал приз лучшего вратаря. После ряда побед с 1969 по 1971 годы юниорской сборной, в которую входил Владислав Третьяк, он стал единственным в истории трехкратным чемпионом Европы среди юниоров.