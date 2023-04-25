Хоккеист, тренер, депутат Государственной думы Владислав Третьяк родился 25 апреля 1952 года в селе Орудьево тогда еще Дмитровского района Московской области.
С ранних лет он уже показывал любовь к спорту. Родители вместе с ним каждое воскресенье посещали каток. Кроме того, будущий спортсмен увлекался плаванием и прыжками в воду. Заниматься хоккеем он начал в 11 лет. Тогда мама привела его в ДЮСШ ЦСКА на Ленинградском проспекте. Уже в 15 лет юноша стал приносить домой деньги, которые получал за игры.
В 1967 году состоялась судьбоносная встреча будущей звезды с тренером ЦСКА Анатолием Тарасовым. Способный ученик получил возможность заниматься вместе с профессиональными игроками. Сам Владислав Третьяк говорит, что был чрезвычайно горд, к примеру, переодеваться в раздевалке рядом с легендарными хоккеистами. Именно в составе этой команды он стал чемпионом Москвы и завоевал приз лучшего вратаря. После ряда побед с 1969 по 1971 годы юниорской сборной, в которую входил Владислав Третьяк, он стал единственным в истории трехкратным чемпионом Европы среди юниоров.
Затем последовало приглашение в сборную СССР. По итогам участия в мировых чемпионатах в 1970 и 1971 годах талантливый спортсмен дважды стал чемпионом мира. Уже в 1972 году он стал самым молодым олимпийским чемпионом-хоккеистом. Позже, в 1984 году, он выступал на хоккейном турнире в Сараево. Там, вместе с блестящей победой нашей соборной, был установлен рекорд — впервые хоккейный вратарь стал трехкратным олимпийским чемпионом.
С завершением спортивной карьеры Владислав Третьяк смог больше времени уделять общественной и политической деятельности. Именно он вместе с фигуристкой Ириной Родниной зажег Олимпийский огонь на церемонии открытия Олимпиады в Сочи 7 февраля 2014 года. В настоящее время парламентарий является членом комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
После начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины, парламентарий оказался под рядом персональных международных санкций разных стран.