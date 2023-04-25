Житель Орска лишился миллиона рублей в сауне Оренбурга

В отделение полиции Оренбурга с жалобой обратился 20-летний приезжий из Орска. По его словам, он в компании новых приятелей решил посетить сауну. В какой-то момент он отлучился, а когда вернулся, то уже не застал своих знакомых, сообщает prooren.ru.