Житель Орска лишился миллиона рублей в сауне Оренбурга

Визит жителя Орска в одну из саун Оренбурга обошелся ему слишком дорого.
В отделение полиции Оренбурга с жалобой обратился 20-летний приезжий из Орска. По его словам, он в компании новых приятелей решил посетить сауну. В какой-то момент он отлучился, а когда вернулся, то уже не застал своих знакомых, сообщает prooren.ru.
Но самым печальным открытием для него стало отсутствие сумки, в которой находился миллион рублей наличными. В ходе расследования уголовного дела о краже удалось задержать 42-летнего жителя Новотроицка. Его поместили в изолятор временного содержания в Оренбурге. Скоро состоится суд.