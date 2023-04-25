Шахматист Гарри Каспаров увидел «российский след» в покупке бизнесменом Маском соцсети Twitter

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров✱ не исключает интереса России в покупке Twitter (ограничен Роскомнадзором на территории РФ) бизнесменом Илоном Маском. Мнением по этому тезису он поделился в интервью для YouTube-канала «вДудь».
После напоминания ведущего о конфликте между спортсменом и известным предпринимателем, Каспаров подчеркнул, что посчитал ниже своего достоинства отвечать на «подобный идиотизм». Тем не менее, шахматист не упустил шанса задать Маску несколько важных, по его мнению, вопросов. Часть из них связана с позицией бизнесмена. Каспаров уверен, что его нарратив практически не отличается от позиции Кремля по событиям в зоне СВО.
Он напомнил о разблокировке аккаунта зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и ряда других политиков. По мнению Каспарова, это указывает на «определенный» интерес Маска. Шахматист не исключает, что «скрытые российские деньги» могли присутствовать в сделке во время покупки Twitter.
В приобретении платформы также участвовали предприниматели из Катара и Саудовской Аравии. С этими странами Россия сохраняет хорошие дипломатические отношения. Знаменитость полагает, что такие связи также могут указывать на роль РФ в этой сделке. Однако ответов от владельца Twitter Каспаров не получил.
Ранее Медведев допустил, что Маск может стать президентом США. Он также добавил, что не исключает развал Америки.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами