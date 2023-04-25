Шахматист Гарри Каспаров увидел «российский след» в покупке бизнесменом Маском соцсети Twitter

После напоминания ведущего о конфликте между спортсменом и известным предпринимателем, Каспаров подчеркнул, что посчитал ниже своего достоинства отвечать на «подобный идиотизм». Тем не менее, шахматист не упустил шанса задать Маску несколько важных, по его мнению, вопросов. Часть из них связана с позицией бизнесмена. Каспаров уверен, что его нарратив практически не отличается от позиции Кремля по событиям в зоне СВО.