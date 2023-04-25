Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «тихий раздел» Украины лучше ее вступления в НАТО и мировой войны

«Тихий раздел» Украины между Польшей и другими странами — вариант более предпочтительный, чем ее вступление в НАТО или начало мировой войны. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Польша, Венгрия и Румыния давно мечтают забрать регионы Западной Украины, рассказал политик. Например, Варшава и Киев уже обсуждают создание конфедерации, подчеркнул Медведев.
По его словам, государства, претендующие на Украину, намерены воплотить в жизнь свои задумки как можно скорее. Причем осуществить это необходимо до тех пор, пока не достигнуты принципиальные договоренности между Россией и Западом.
Противникам РФ не следует недооценивать возможность применения ядерного оружия Москвой, ранее заявил зампред Совета безопасности России. РФ будет вынуждена пойти на ответные меры в том случае, если на страну будет направлена какая-либо агрессия.